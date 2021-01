Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Elizabeth Olsen parla di Sam Raimi

News





13/01/2021 |

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dello stop (dovuto al numero sempre più alto di casi di Covid-19 nel Regno Unito) alle riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, il secondo capitolo dedicato all’eroe della Marvel. All’interno di questa pellicola troveremo anche degli attori che hanno fatto capolino in altri film dell’Universo Cinematografico della Marvel, come Elizabeth Olsen che riprenderà il ruolo di Scarlet Witch.



L’attrice è stata anche la protagonista di un’intervista rilasciata a Collider dove ha raccontato delle sue sensazioni circa il lavoro con il regista Sam Raimi: “Lo adoro – ha svelato l’attrice -. Come persona è adorabile e la sua allegria ci permette di scoprire sempre cose nuove. E’ un regista che ha una precisa identità e ama lavorare con la macchina da presa”.



Protagonista del film sarà ancora Benedict Cumberbatch, anche lui tornato in questo secondo capitolo così come Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film reciteranno anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch, e farà nuovamente capolino Rachel McAdams. La star riprenderà il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film.



Al momento la trama non è stata annunciata.