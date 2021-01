Wander Darkly: online la clio My Funeral

News





13/01/2021 |

Grazie alla Lionsgate ecco a voi una scena di Wander Darkly, opera scritta e diretta da Tara Miele, tornata dietro la macchina da presa sei anni dopo La Ragazza di Porcellana. Protagonisti di questo film sono Sienna Miller e Diego Luna con Beth Grant, Aimee Carrero, Tory Kittles e Vanessa Bayer che completano il cast principale.



Il film ha debuttato in digital e on demand lo scorso 11 dicembre.



Sinossi di Wander Darkly:

In Wander Darkly un traumatico incidente lascia Adrienne (Sienna Miller) e Matteo (Diego Luna) in una dimensione surreale che li porta a fare uno strano viaggio in cui ognuno ricorda i momenti che i due hanno condiviso. Rivivendo una serie di meravigliosi istanti dell'inizio della loro storia d'amore e navigando anche fra le inaccettabili verità del loro presente, devono riscoprire il sentimento che li unisce davvero. La regista e sceneggiatrice Tara Miele offre un nuovo e profondo sguardo sulla delicata natura delle relazioni attraverso la storia emozionante e commovente di una coppia costretta a riflettere sul passato per poter affrontare le incertezze del futuro.