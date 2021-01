The Black Phone: Jeremy Davies reciterà nel film di Scott Derrickson

News





14/01/2021 |

Jeremy Davies è entrato a far parte del cast di The Black Phone, la nuova pellicola di Scott Derrickson. Il film sarà sviluppato dalla Blumhouse Pictures e dalla Universal Pictures. Derrickson e il suo collaboratore C. Robert Cargill adatteranno la sceneggiatura dalla short story di Joe Hill.



Derrickson, Cargill e Jason Blum della Blumhouse saranno i produttori del film mentre Joe Hill sarà il produttore esecutivo.



Jeremy Davies ha recitato l’ultima volta in un film per il cinema nel 2018: La Casa di Jack. Recentmente, invece, ha fatto la sua apparizione all’interno di alcune serie tv quali FBI e The Rookie.