American Underdog: The Kurt Warner Story: Anna Paquin reciterà nel film

14/01/2021 |

Anna Paquin, attrice Premio Oscar, è entrata a far parte del film American Underdog: The Kurt Warner Story e reciterà accanto al protagonista Zachary Levi. La pellicola racconterà la storia vera di Kurt Warner, il quarterback che, dopo aver lavorato per tanto tempo all'interno di un supermercato, è diventato uno dei giocatori di football più vincenti e famosi degli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera riuscì a vincere un Super Bowl e dal 2017 è entrato a far parte anche della Hall of Fame della NFL. La Paquin interpreterà Brenda Warner, la moglie di Kurt.



Il progetto sarà sviluppato dalla Lionsgate e dalla Kingdom Story mentre la regia è stata affidata ai fratelli Jon ed Andrew Erwin.



Warner ha giocato nella NFL dal 1994 al 2008 diventando uno dei free agent migliori dell'intera storia della federazione ed anche uno dei più titolati. La sceneggiatura sarà basata su alcune interviste con Warner e sulla biografia All Things Possible: My Story of Faith, Football, and the First Miracle Season.



David Aaron Cohen, Jon Gunn e Jon Erwin hanno scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Mark Ciardi e Kevin Downes.