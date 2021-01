The Many Saints of Newark: la Warner Bros. ha cambiato la data d'uscita

News





14/01/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di modificare la data di uscita di The Many Saints of Newark, il prequel dedicato alla serie tv dei Soprano. La pellicola non arriverà più nelle sale il 12 marzo ma debutterà il 24 settembre. La New Line Cinema si occuperà di rilasciare il film negli Usa.



The Many Saints of Newark è diretto da Alan Taylor con David Chase e Lawrence Konner che hanno scritto la sceneggiatura. Parlando del cast, all'interno del film ritroviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michael Gandolfini e John Magaro.



La storia è ambientata ai tempi delle rivolte di Newark del 1967 con lo scontro ormai imminente tra gli afroamericani e gli italoamericani.



Michael Gandolfini, figlio del compianto James, protagonista della serie tv nei panni di Tony Soprano, interpreterà il personaggio nella sua versione giovanile.