Rami Malek e Zoe Saldana reciteranno nel nuovo film di David O. Russell

14/01/2021 |

Si sta allargando sempre di più il cast della nuova opera, ancora senza un titolo ufficiale, di David O. Russell. All'interno del film reciteranno infatti altri due nomi importanti: Rami Malek e Zoe Saldana. I due attori affiancheranno così i già presenti Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.



Al momento non sono stati forniti dettagli circa la trama, l'unica informazione racconta che il film nasce da un'idea originale dello stesso Russell. La New Regency produrrà e distribuirà il film con la 20th Century Studios. Tra i produttori c'è anche Matthew Budman.

Malek ha recitato in No Time To Die, il tanto atteso film della saga di 007, e in Fino all'Ultimo Indizio. La Saldana, star del cinecomic Guardiani della Galassia dove interpreta Gamora, è impegnata nelle riprese dei prossimi capitoli di Avatar e sta lavorando anche al film The Adam Project.