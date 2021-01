Searching: il film con John Cho avrà un sequel

News





14/01/2021 |

A distanza di tre anni dal suo arrivo nelle sale, Searching avrà un sequel. La pellicola sarà sviluppata dalla Sony's Stage 6 con Will Merrick e Nick Johnson, che avevano già collaborato per il primo film, pronti a prendere in mano la regia della pellicola. Per il duo si tratterà di un debutto assoluto dietro la macchina da presa. Stando alle prime informazioni il film non proseguirà la storia della pellicola originale ma sarà inedita e con nuovi personaggi. La trama non è stata rivelata però è stato specificato che potremo assistere ad un'evoluzione del formato Screenlife, con l'azione che si sposterà su diversi dispositivi in possesso dai vari protagonisti.



Searching ha visto protagonisti John Cho e Debra Messing, diretti da Aneesh Chaganty, anche lei al debutto da regista.



Sinossi di Searching:

Quando la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective (Debra Messing). Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.