Gli X-Men nellUniverso Marvel? Ecco cosa dice Kevin Feige

News





14/01/2021 |

L’Universo Marvel, come sappiamo, è sempre in via di espansione e c’è tanta attesa per la quarta fase che sarà ricca di nuove pellicole inedite e sequel. Ma le novità circa questo universo non finiscono certo con i nuovi film visto che da tempo si parla di un possibile ingresso degli X-Men ad arricchire dunque il tutto. Ma i famosi mutanti faranno veramente parte dell’Universo Marvel? Una risposta è stata data da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios: “Sapete quanto io ami gli X-Men, con loro ho iniziato la mia carriera. Però non posso dire nulla prima degli annunci ufficiali. Su una cosa posso rassicurare: le discussioni in merito alla questione sono state lunghe e le portiamo avanti da tempo”.

Feige – a colloquio con Collider – continuando a parlare degli X-Men non ha aggiunto altri particolari. Sappiamo che uno dei personaggi più famosi tra i mutanti è Wolverine, reso celebre a livello cinematografico da Hugh Jackman, attore che ha di fatto chiuso la sua avventura nel franchise da diverso tempo. Anche qui, quindi, c’è tanta curiosità da parte dei fan su quale attore sarà chiamato un giorno a prendere in mano l’eroe mutante dai lunghi artigli.