Chris Evans pronto a tornare nei panni di Capitan America?

14/01/2021 |

La notizia è una delle più discusse della giornata di oggi. Dagli Stati Uniti – tramite Deadline – arriva l’indiscrezione che all’interno del Marvel Cinematic Universe tornerà uno degli attori che ha fatto la storia delle prime fasi. Stiamo parlando di Chris Evans che sarebbe pronto a vestire nuovamente i panni di Capitan America.



Al momento l’indiscrezione non porta con sé aggiornamenti specifici circa la collocazione di Capitan America nell’universo Marvel, con tanto di fase quattro pronta a partire. Improbabile, comunque, che Evans possa essere il protagonista di un altro capitolo della saga dedicata all’eroe scudato. Più plausibile, invece, una sua apparizione all’interno di altri film, un po’ come ha fatto Robert Downey Jr. che, con il suo Iron Man, ha fatto capolino in Captain America: Civil War e in Spider-Man: Homecoming.



L’accordo tra le parti, comunque, non sarebbe ancora chiuso anche se diversi indizi porterebbero verso la direzione giusta, ovvero quella dell’accordo definitivo.