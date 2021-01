Cherry: rilasciato il trailer internazionale del film con Tom Holland

News





17/01/2021 |

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Cherry, la pellicola dei registi Joe ed Anthony Russo. Protagonista di questo film è Tom Holland, la star del franchise Spider-Man. La pellicola, che debutterà negli Stati Uniti il prossimo febbraio, è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Nico Walker.



Il drama movie racconta la storia di un ex medico dell'esercito che torna dall'Iraq affetto da disturbo da stress post-traumatico. Dipendente dagli oppiacei si trasformerà con il tempo in un rapinatore fino a quando non sarà arrestato nel 2011.

I fratelli Russo saranno i produttori con Mike Larocca mentre la sceneggiatura del film è stata curata da Angela Russo-Otstot e Jessica Goldberg.



Vi lasciamo al trailer!