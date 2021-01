Fear of Rain: online il trailer internazionale

News





17/01/2021 |

Dopo il teaser trailer distribuito lo scorso dicembre, la Lionsgate ha rilasciato online il trailer in lingua originale di Fear of Rain, thriller psicologico scritto e diretto da Castille Landon. Con questa pellicola la regista ha voluto raccontare la storia di Rain Burroughs, una ragazza che soffre di schizofrenia e allucinazioni. La sua malattia la porta a vedere cose ed ascoltare rumori e suoni che non esistono. La sua vita, piena di difficoltà, assume una piega completamente diversa quando inizia a sospettare del suo vicino, ritenuto secondo lei responsabile del rapimento di un bambino. Dopo averne parlato con i suoi genitori, invano, ad aiutarla ci sarà un nuovo compagno di classe di nome Caleb.



Rian è interrpetata da Madison Iseman mentre nel ruolo dei genitori troviamo Katherine Heigl e Harry Connick Jr. La parte di Caleb, invece, è stata affidata a Israel Broussard.



La Lionsgate rilascerà il film in Digital a partire dal 12 febbraio, quattro giorni dopo, invece, l’opera debutterà in Blu-ray e DVD.