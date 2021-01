Nicolas Cage protagonista di Willy's Wonderland: ecco il trailer internazionale

News





17/01/2021 |

E’ stato rilasciato in rete il primo trailer in lingua originale di Willy's Wonderland, la pellicola che vede recitare come protagonista Nicolas Cage. Nel film l’attore interpreta il custode di un parco giochi per bambini che vedrà trasformato il suo lavoro quando si troverà a dover sopravvivere contro figure terrificanti appartenenti al mondo dell’animatronica.



La regia è di Kevin Lewis, tornato dietro la macchina da presa a distanza di quattordici anni da The Third Nail. G.O. Parsons ha curato la sceneggiatura.



Per Cage Willy’s Wonderland è invece uno dei tanti progetti in cantiere dopo Pig (attualmente in post-produzione) e Prisoners of the Ghostland.



Qui sotto trovate il trailer.