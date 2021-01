Heart of Stone: Netflix ha acquisito la pellicola con protagonista Gal Gadot

News





18/01/2021 |

Netflix ha acquisito i diritti di Heart of Stone, il thriller movie a tinte “spy” sviluppato dalla Skydance Media. La compagnia rilascerà dunque in streaming la pellicola con protagonista Gal Gadot, la star di Wonder Woman. L'attrice sarà diretta in questa nuova opera da Tom Harper che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder.



Stando alle prime indiscrezioni riguardanti il film, la cui trama è al momento ancora segreta, l’obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di franchise in stile Mission: Impossible.



Heart of Stone sarà prodotto da David Ellison della Skydance Media, da Dana Goldberg e Don Granger. Tra i produttori troviamo anche la Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.



Per la Gadot è un periodo lavorativo abbastanza intenso: l’attrice ha infatti completato le riprese di Red Notice (dove sarà protagonista insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reyndols), di Assassinio sul Nilo e di Irena Sendler. Inoltre è stata scritturata anche per interpretare Cleopatra nella pellicola di Patty Jenkins.