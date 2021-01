Altri attori per il nuovo film di David O. Russell: presente anche Robert De Niro

News





18/01/2021 |

Continua a crescere il cast della nuova pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, di David O. Russell. Se la settimana scorsa erano stati annunciati i nomi di Rami Malek e Zoe Saldana ecco che nelle ultime ore sono stati svelati i seguenti attori: Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts ed Alessandro Nivola. Gli attori citati si uniscono dunque ai già presenti Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.



Al momento non sono stati forniti dettagli circa la trama, l'unica informazione racconta che il film nasce da un'idea originale dello stesso Russell. La New Regency produrrà e distribuirà il film con la 20th Century Studios. Tra i produttori c'è anche Matthew Budman.

Attualmente le riprese della pellicola sono in corso in California. Per David O. Russell si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di sei anni da Joy, pellicola che ha visto recitare come protagonista l'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence.