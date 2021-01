La Sony svilupperà un horror movie basato su un lavoro di David Guggenheim

News





18/01/2021 |

La Sony Pictures ha deciso di sviluppare un nuovo horror a tinte sovrannaturali e per farlo lavorerà sulla sceneggiatura scritta da David Guggenheim. Stando alle prime informazioni, non riguardanti la trama, al momento tenuta segreta, la Sony avrebbe tutte le intenzioni di creare un vero e proprio franchise.



Della produzione del film si occuperà Simon Kinberg ma non è chiaro ancora chi dirigerà la pellicola.

Parlando di altri film, Guggenheim realizzerà la sceneggiatura di Safe House 2 (anche per questa opera deve essere ancora annunciato il regista) dopo aver scritto quella del primo capitolo uscito nel 2012. Il primo film ha segnato il debutto come sceneggiatore dello stesso Guggenheim.