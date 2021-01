Mortal Kombat: svelata la sinossi del film

News





18/01/2021

E' stata rilasciata la sinossi ufficiale di Mortal Kombat, l'adattamento del popolare videogioco picchiaduro creato dalla Midway Games nel 1992. Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid con James Wan e Todd Garner che si occuperanno invece della produzione.



Il cast della pellicola, adattamento cinematografico del famoso videogioco, comprende Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan.



La sceneggiatura di Mortal Kombat è stata scritta da Greg Russo.



L'uscita del film, inizialmente prevista per gennaio 2021, è stata posticipata invece ad aprile dello stesso anno.



Sinossi di Mortal Kombat:

In Mortal Kombat, il fighter della MMA Cole Young, abituato a combattere per denaro, è ignaro della sua eredità e del perché l’imperatore di Outworld, Shang Tsung, abbia deciso di inviare il suo miglior guerriero, Sub-Zero per dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole andrà alla ricerca di Sonya Blade, Luogotenente alleata di Jax, Maggiore delle Forze Speciali marchiato dallo stesso drago presente dalla nascita anche sul corpo di Cole. Nel tragitto si ritroverà all’interno del Tempio di Lord Raiden, un anziano dio protettore della Terra che concede rifugio a tutti coloro che portano il marchio. Qui Cole si allenerà con guerrieri esperti quali Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano nel tentativo di preparare la battaglia contro i nemici di Outworld in una battaglia dall’alta posta in palio. Ma Cole sarà in grado di risvegliare i poteri presenti nella sua anima per salvare la sua famiglia e fermare Outworld per sempre?