Tyler Rake: Chris Hemswort parla delle riprese del sequel

19/01/2021 |

Lo scorso novembre Chris Hemsworth aveva fornito un aggiornamento riguardante le riprese del secondo capitolo di Tyler Rake. L'attore aveva specificato che il tutto sarebbe partito nel 2021 e, in una nuova intervista, rilasciata a Collider, ha ribadito il concetto: "Stiamo procedendo, Covid-19 permettendo. Stiamo andando avanti per girare in autunno. Joe Russo sta completando la sceneggiatura e non vediamo l'ora di leggerla".



Arrivano dunque buone notizie per il sequel di una delle pellicole più viste sulla piattaforma Netflix.



Il primo capitolo di Tyler Rake è stato diretto da Sam Hargrave che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joe Russo. All'interno dell'episodio originale hanno recitato anche David Harbour e Jay Ali.



Tyler Rake ha debuttato lo scorso 24 aprile su Netflix.



Sinossi di Tyler Rake:

La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.