Il Primo Giorno della Mia Vita: al via le riprese del film di Paolo Genovese

19/01/2021 |

Sono ufficialmente partite le riprese di Il Primo Giorno della Mia Vita, la nuova opera di Paolo Genovese, regista tornato dietro la macchina da presa quattro anni dopo l’uscita di The Place. Genovese lavorerà con un cast di assoluto livello che vede al suo interno Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Giorgio Tirabassi e Lino Guanciale. Ad ospitare le riprese, per le prossime 9 settimane, sarà la città di Roma.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Genovese, Paolo Costella, Rolando Ravello e Isabella Aguilar.



Il Primo Giorno della Mia Vita è una co-produzione Medusa Film e Lotus Production.

Sinossi di Il Primo Giorno della Mia Vita:

La racconta attraverso la vita di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano.