The Suicide Squad: James Gunn annuncia che il film è quasi completato

19/01/2021 |

James Gunn è tornato a parlare del suo film The Suicide Squad e lo ha fatto tramite il proprio account Twitter. Il regista, in un botta e risposta con altri utenti, ha prima sottolineato che l’opera è vicina al completamento definitivo e poi ha raccontato che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per il trailer ufficiale. Una notizia importante per tutti gli appassionati del cinecomic che non vedono l'ora di vedere da vicino il reboot del fumetto DC Comics.



Il film ha un cast eccezionale composto da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.



Il nuovo The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.



La trama del film, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Gunn, non è stata rivelata.