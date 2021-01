Liam Neeson potrebbe lavorare al remake di Una Pallottola Spuntata

News





20/01/2021 |

Uno degli attori che viene automaticamente accostato al genere action è sicuramente Liam Neeson. Le pellicole di cui è stato protagonista negli ultimi dieci anni lo testimoniano: da Io vi Troverò a Unknown – Senza Identità, passando anche per The Grey, Non-Stop e L’Uomo sul Treno solo per citarne alcuni. Ma per quanto l’attore continuerà a recitare all’interno di pellicole simili? La risposa l’ha data lo stesso Neeson nel corso di un’interessantissima intervista rilasciata a People Magazine nella quale ha raccontato che presto abbandonerà il genere action per percorrere nuove strade. E queste nuove strade potrebbero portare verso la commedia? La risposta potrebbe essere affermativa. Ma vediamo il perché...



Sempre nel corso della stessa intervista, infatti, Liam Neeson ha raccontato: “Sono stato contattato da Seth McFarlane e dalla Paramount Studios per far risorgere il film Una Pallottola Spuntata”. Poi ha aggiunto: “Il cambiamento potrebbe portarmi a fine carriera oppure in un’altra direzione. Onestamente non lo so”.



Quella di Una Pallottola Spuntata è una trilogia dei primi anni novanta con protagonista Leslie Nielsen nei panni del poliziotto combinaguai Frank Drebin. David Zucker diresse il primo film e successivamente Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura mentre Una pallottola spuntata 33U31; – L’insulto finale fu diretto da Peter Segal.