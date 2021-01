Lei Mi Parla Ancora: il trailer della pellicola di Pupi Avati

News





20/01/2021 |

Grazie a Sky siamo lieti di presentarvi il trailer di Lei Mi Parla Ancora, pellicola Sky Original diretta da Pupi Avati. Il regista ha lavorato con un cast di livello che vede al suo interno Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella e con Gioele Dix, Serena Grandi e con la partecipazione di Alessandro Haber e Stefania Sandrelli.

L’opera verrà rilasciata a partire dall’8 febbraio su Sky Cinema.

Sinossi di Lei Mi Parla Ancora:

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca Amicangelo, un editor con velleità da romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro sulla loro storia d’amore. Amicangelo accetta il lavoro solo per ragioni economiche e si scontra subito con la personalità di un uomo che sembra opposta a lui. Ma il rapporto tra i due diventerà ogni giorno più profondo fino a trasformarsi in un’amicizia sincera.