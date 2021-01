Superconnessi: Netflix acquista la commedia animata prodotta da Phil Lord e Chris Miller

News

21/01/2021 |

Netflix ha acquisito dalla Sony Pictures i diritti di The Mitchells vs. The Machines, pellicola animata per famiglie prodotta da Phil Lord e Christopher Miller. Il film porta con sé il titolo originale, modificato in corsa dalla Sony che aveva deciso di intitolarlo Connected, per poi tornare sui propri passi. In Italia, invece, la pellicola sarà disponibile con il nome Superconnessi.