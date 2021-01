Jurassic World: Dominion: Colin Trevorrow parla del film

News





21/01/2021 |

Lo scorso novembre il set di Jurassic World: Dominion ha ufficialmente chiuso i battenti, con Colin Trevorrow che ha di fatto completato il nuovo capitolo del franchise. Lo stesso regista, in un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, ha raccontato le sue sensazioni a riguardo: "Questo film è la celebrazione dell’intero franchise, il culmine di una storia. A differenza della prima trilogia questa ha una continuità. Quando guardi Dominion ti senti davvero come se stessi imparando quanta storia ci fosse in quella prima serie di film e questo per me è importante. E tutto ciò che è accaduto in quei film è utile per capire cosa accadrà in questo. I primi film di Jurassic Park raccontano di persone che viaggiano verso isole popolate da dinosauri pericolosi mentre qui portiamo il franchise in un nuovo posto in cui si tratta di umani e dinosauri che condividono il pianeta come facciamo noi con gli animali”.



Il nuovo film ha un cast di assoluto livello: al suo interno vedremo tornare nei panni dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.



Jurassic World: Dominion è diretto da Trevorrow che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael.



L'uscita nei cinema è prevista non più per giugno 2021 ma per giugno 2022. La trama non è stata ancora rilasciata dalla produzione.