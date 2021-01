Matrix 4: Priyanka Chopra parla del film

News





21/01/2021

Mancano ancora tanti mesi al debutto ufficiale di Matrix 4, la pellicola affidata alla regia di Lana Wachowski. La regista ha diretto un cast eccezionale capeggiato da Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss. Nella pellicola recitano anche Jada Pinkett-Smith, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Andando nello specifico quale sarà il ruolo della Chopra? Una risposta l’ha data lei stessa a Variety: “Non posso dire molto sul mio ruolo ma sarà una sorpresa per tutti voi”. La Chopra ha proseguito: “Le riprese sono finite. E’ stato il primo film che ho girato da dopo il lockdown e non mi sono mai sentita tanto sicura su un set”.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione. Il debutto avverrà a dicembre 2021.