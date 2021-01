No Time To Die: nuova data d'uscita per il film

News





23/01/2021 |

Proseguono le novità circa l'uscita nelle sale di No Time To Die, il nuovo attesissimo capitolo del franchise di 007. Il film - come specificato dalla MGM - non arriverà più nei cinema il prossimo 2 aprile ma il prossimo 8 ottobre. La decisione di posticipare il debutto del film è arrivata a causa della pandemia Covid-19, con i casi che continuano a crescere in tutto il mondo.



Questo ennesimo episodio del franchise di James Bond è stato diretto dal regista Cary Joji Fukunaga che ha lavorato con il protagonista Daniel Craig. Il cast comprende anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek.



No Time To Die vedrà 007 in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.



Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.



Sinossi di No Time To Die:

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.