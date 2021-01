Last Night in Soho: debutterà il prossimo autunno il film con Anya Taylor-Joy

News





23/01/2021 |

La pandemia Covid-19 sta portando diversi studi cinematografici a studiare un nuovo calendario riguardante le uscite cinematografiche del 2021. E tra le varie compagnie spunta anche la Focus Features che ha annunciato di aver posticipato l'arrivo nei cinema di Last Night in Soho, thriller movie di Edgar Wright. La pellicola non uscirà più negli States il 23 aprile ma arriverà nel mese di ottobre. E' la seconda volta che il film viene rimandato, dopo la cancellazione della data di settembre 2020.



All'interno dell'opera recitano Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp e Thomasin McKenzie.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Wright e da Krysty Wilson-Cairns, con la trama che racconta di Eloise, una ragazza appassionata di una cantante degli anni sessanta di nome Sandy. Quando, in un modo misterioso, Eloise riuscirà a tornare indietro nel tempo, proprio negli anni sessanta, capirà che questo suo viaggio temporale nasconde gravi conseguenze.



La produzione è affidata a Nira Park, a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title. La Focus Features e la Film4 hanno finanziato la pellicola.