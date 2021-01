Ambulance: il film di Michael Bay debutterà a febbraio

News





Nella revisione del proprio calendario 2022, la Universal Pictures ha deciso di fissare per il 18 febbraio l'arrivo nei cinema di Ambulance, il remake della pellicola diretta nel 2005 da Laurits Munch-Petersen la cui regia è stata affidata a Michael Bay. Il regista lavorerà con un cast che vede al suo interno Eiza Gonzalez, Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II.



La storia di Ambulance racconta di due fratelli, uno dei due reduce dall’Afghanistan, che decideranno di rapinare una banca. La stessa rapina, però, non andrà a buon fine e, nel tentativo di salvare le loro vite, i due rapinatori decideranno di rubare un’ambulanza portando a bordo diversi ostaggi.



Chris Fedak ha scritto la nuova sceneggiatura, James Vanderbilt, Bradley Fischer e Will Sherak sono invece i produttori.