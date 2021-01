The King's Man - Le Origini: il film uscirà il prossimo agosto

News





24/01/2021 |

Altro cambio di data per The King's Man - Le Origini, nuovo capitolo appartenente alla saga dei Kingsman. La Fox ha deciso di modificare ancora una volta il giorno dell'arrivo nei cinema dell'opera che non debutterà più il prossimo marzo ma il 20 agosto.



Regista della pellicola è Matthew Vaughn che ha già diretto Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il cerchio d'oro ed ha curato la sceneggiatura con Jane Goldman. Questo nuovo atto della saga altro non è che un prequel e ci porterà indietro nel tempo alla creazione dell'organizzazione. Cliff Lanning, Angus More Gordon e Vaughn hanno prodotto il film.



Il cast comprende Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.