The Witcher: Blood Origin: Jodie Turner-Smith reciterà nella serie

25/01/2021

Jodie Turner-Smith, attrice che abbiamo visto in Queen & Slim ed entrata a far parte anche del cast di Borderland, reciterà all’interno di The Witcher: Blood Origin, il prequel della serie Netflix. Stando alle prime informazioni, la serie sarà composta da sei episodi e vedrà la propria storia ambientata circa 1.200 anni prima rispetto agli eventi di The Witcher, l’opera con protagonista Henry Cavill. The Witcher: Blood Origin racconterà tutti i retroscena della civiltà elfica prima della sua caduta.

La Turner-Smith interpreterà Elie, una donna dalla voce magnifica che decide di lasciare la sua comunità e il suo ruolo di guardiana della regina per intraprendere un viaggio come musicista nomade. La voglia di vendetta la spingerà però a tornare presto a casa…

Declan de Barra, sceneggiatore della prima stagione di The Witcher, sarà il produttore esecutivo e lo showrunner. Produttrice esecutiva sarà anche Lauren Schmidt Hissrich.