Peter Pan & Wendy: Jim Gaffigan sarà Spugna

25/01/2021 |

Inizia ad allargarsi il cast di Peter Pan & Wendy, la pellicola di David Lowery. Nel film ci sarà anche Jim Gaffigan che sarà chiamato ad interpretare uno dei personaggi più famosi della fiaba: Spugna.



La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Lowery, vede protagonisti, nei ruoli di Peter e Wendy, Alexander Molony ed Ever Anderson. Tornando alla sceneggiatura, basata sul racconto di J.M. Barrie, la stessa è stata scritta anche da Toby Halbrooks



Lowery ha diretto nel 2018 Old Man & the Gun e ha da poche settimane terminato le riprese di The Green Knight. Non è stato specificato quando inizieranno le riprese di Peter Pan & Wendy. Gaffigan, oltre ad aver prestato la voce ad Henry, personaggio della serie animata Bob's Burger, ha recitato lo scorso anno in Verrà il giorno... .