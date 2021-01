Patty Jenkins torna a parlare di Wonder Woman 1984

News

25/01/2021 |

Con Wonder Woman 1984 la Warner Bros. Pictures ha deciso di ampliare ancora di più l’universo di questo fantastico personaggio della DC Comics. Il film ha visto tornare come protagonista Gal Gadot, diretta come sempre da Patty Jenkins. E la regista, ai microfoni di Deadline, ha aggiunto alcuni dettagli circa il sequel: “Rispetto al primo film volevamo raccontare un qualcosa di più serio, un qualcosa in grado di affrontare la crisi che sta affrontando il nostro mondo. Ispirare le persone di domani, i bambini e i giovani a salvare in qualche modo il mondo”.

La Jenkins ha proseguito: “Essendo una tematica seria, quella che abbiamo affrontato, ho deciso di ambientare tutto negli anni ottanta, così da rendere il tutto più leggero a livello visivo. Wonder Woman rappresenta il film più grande e ambizioso a cui abbia mai lavorato”.



Il cast di Wonder Woman 1984 comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.



Sinossi di Wonder Woman 1984: