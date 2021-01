Five Eyes: Hugh Grant in trattative per recitare nel film di Guy Ritchie

News





25/01/2021 |

Hugh Grant è entrato in trattative per recitare all'interno di Five Eyes, thriller movie che sarà diretto da Guy Ritchie. Se il tutto dovesse andare a buon fine, Grant lavorerà con Jason Statham, il protagonista del film.

La storia segue le vicende di un agente dell'intelligence inglese che verrà reclutato da un'organizzazione segreta, Five Eyes, nel tentativo di rintracciare e fermare un'arma tecnologica mortale che può cambiare le sorti del mondo. Il cast comprende anche Aubrey Plaza.



Lo spy thriller ha una sceneggiatura scritta da Ivan Atkinson e Marn Davies, successivamente revisionata dallo stesso Ritchie.



La Miramax si occuperà di finanziare e produrre il progetto con la STXFilms. Tra i produttori spicca anche Atkinson. La produzione di Five Eyes partirà il prossimo ottobre in Europa. La produzione è affidata alla Bill Block per conto della Miramax.