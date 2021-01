Un Sogno per Te: rilasciato online il trailer

News





26/01/2021 |

E' stato rilasciato in rete dalla Eagle Pictures il trailer di Un Sogno per Te, la pellicola diretta da Martin Schreier. Con la clip la compagnia ci informa che da domani, 27 gennaio, il film sarà disponibile nel formato Digital mentre dal 10 febbraio uscirà in DVD e Blu-ray.

Svenja Jung, Emilia Schüle, Nikolai Kinski sono gli attori principali che recitano all’interno di questa commedia a tinte tedesche.

Sinossi di Un Sogno per Te:

Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l'uno per l'altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.