The Cave - Acqua alla gola: disponibile in DVD, Blu-ray e Digital

26/01/2021 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete il trailer italiano di The Cave - Acqua alla gola, con il quale annuncia l’arrivo della pellicola nei formati DVD, Blu-ray e Digital. La regia è di Tom Weller che ha diretto un cast principale composto da Jim Warny, Ekawat Niratvorapanya e James Edward Holley.

La pellicola è tratta da una storia vera.

Sinossi di The Cave – Acqua alla gola:

Thailandia, 2018. Un gruppo di ragazzi e il loro insegnante, si recano per una gita presso la grotta Tham Luan nella provincia di Chiang Rai quando le piogge monsoniche li intrappolano nella grotta senza alcuna via di fuga. Grazie all’aiuto di volontari di tutto il mondo e ad un team di sommozzatori, dopo giorni di ricerche, i ragazzi e il loro insegnante vengono finalmente individuati in una zona sopraelevata della grotta e tratti in salvo.