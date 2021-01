The Formula: Robert De Niro e John Boyega saranno i protagonisti del film Netflix

News





26/01/2021 |

Robert De Niro e John Boyega lavoreranno insieme per un nuovo thriller movie in lavorazione grazie a Netflix. Il film, dal titolo The Formula, sarà scritto e diretto da Gerard McMurray, regista de La Prima Notte del Giudizio. McMurray sarà anche il produttore.



Il regista, via Instagram, ha rilasciato un post contenente anche una piccola descrizione dell’opera: “È la storia di un giovane di Detroit (Boyega) che diventa una star internazionale nel mondo della Formula 1, seguito dal suo mentore (De Niro, un ex pilota di Formula 1) con alcuni vecchi legami nel mondo della mafia”.



Tra i produttori spiccano anche De Niro, Jane Rosenthal e Berry Walsh.