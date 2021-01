Misha Green dirigerà il sequel di Tomb Raider

News





26/01/2021 |

Lo scorso novembre Alicia Vikander aveva annunciato l'intenzione da parte della Warner Bros. Pictures di realizzare il secondo capitolo di Tomb Raider. L'attrice, protagonista del film originale nei panni di Lara Croft, aveva spiegato che la pandemia aveva di fatto rallentato i piani del progetto. Un progetto che però non è stato abbandonato, anzi è prossimo alla partenza. E' stato svelato infatti che dietro la macchina da presa troveremo Misha Green, al debutto ufficiale come regista per una pellicola cinematografica. Non sarà dunque Ben Whealtley ad occuparsi della regia: il suo nome, infatti, nei mesi scorsi era stato accostato al film.



Il primo Tomb Raider, uscito nel 2018, è stato diretto da Roar Uthaug e scritto da Amy Jump, confermata anche per la sceneggiatura del sequel.



Parlando del cast quello della Vikander non sarà l'unico ritorno: nella pellicola ritroveremo anche Kristin Scott Thomas nella parte di Ana Miller.



Misha Green ha lavorato come regista e sceneggiatrice per la serie Lovecraft Country.