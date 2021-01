Taron Egerton e Paul Walter Hauser saranno i protagonisti della serie In With the Devil

News





26/01/2021 |

Taron Egerton e Paul Walter Hauser sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno della serie In With the Devil. La stessa verrà rilasciata da Apple.



La regia è affidata a Michaël Roskam che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Dennis Lehane. La serie si baserà sul libro In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption, scritto da James Keene e Hillel Levin.



In With the Devil, che sarà composta da sei episodi, racconta la storia di James Keene: all’uomo venne infatti offerta la scarcerazione in cambio della confessione ai danni di un altro detenuto, sospettato di essere un serial killer. Il progetto andrà ad indagare sulla relazione umana tra i due uomini e su cosa si è disposti a fare per ottenere una nuova possibilità nella vita.



Taron Egerton ha recitato recentemente in Rocketman, dove ha interpretato Elton John.