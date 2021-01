Escape Room 2: il film uscirà nel 2022

News





26/01/2021

A causa della pandemia Covid-19 tanti sono i film che non sono ancora usciti nelle sale cinematografiche. Le compagnie cinematografiche, infatti, da mesi modificano i loro rispettivi calendari contenenti le uscite delle pellicole. L'ultima, in ordine di tempo, ad aver subìto la stessa sorte è Escape Room 2, sequel della pellicola che sarà ancora una volta firmato da Adam Robitel. L'opera uscirà nelle sale addirittura a gennaio 2022.



All'interno di questo nuovo capitolo torneranno anche i protagonisti del primo film: Logan Miller e Taylor Russell. Nel cast troveremo anche Isabelle Fuhrman, Indya Moore, Thomas Cocquerel e Carlito Olivero.



La sceneggiatura è stata scritta da Bragi F. Schut, anche se la trama non è stata ancora rilasciata dalla produzione. La storia del primo film raccontava di sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l'ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita.



Schut ha scritto la sceneggiatura anche del primo film.