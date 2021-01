Raya e lultimo drago: ecco il trailer ufficiale

News





27/01/2021 |

La Disney ha rilasciato il nuovo trailer internazionale di Raya e l’ultimo drago, la sua nuova opera animata che debutterà nelle sale a partire dal prossimo marzo. La regia è di Don Hall e Carlos Lopez Estrada che hanno deciso di raccontare la storia di Raya, una guerriera che, con il suo animale Tuk Tuk, partirà alla ricerca dell’ultimo Drago, considerato l’unico in grado di spazzare via il malefico Druun. Il film richiama a gran voce i paesaggi del sud-est asiatico.



Adele Lim e Qui Nguyen hanno curato la sceneggiatura.



Raya e l’ultimo drago debutterà nelle sale ma, considerando la pandemia ancora in atto, verrà rilasciato anche sulla piattaforma Disney+.