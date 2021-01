Spy Kids: Robert Rodriguez dirigerà il reboot

News





27/01/2021 |

La Skydance Media ha deciso di realizzare il reboot di Spy Kids, film del 2001 scritto e diretto da Robert Rodriguez. Ed il progetto vedrà tornare dietro la macchina da presa proprio lo stesso Rodriguez che si occuperà anche di realizzare lo script. La pellicola sarà sviluppata anche dalla Spyglass Media, proprietaria del franchise. Gary Barber e Peter Oillataguerre saranno i produttori esecutivi.



I dettagli della trama non sono stati rivelati, le prime informazioni però ci raccontano che il film girerà intorno all’attività di una famiglia multiculturale.



La pellicola originale vedeva protagonisti Carmen e Juni Cortez, interpretati da Alexa PenaVega e Daryl Sabara, due ragazzi che scoprono che i loro genitori altro non sono che due membri dell’Organizzazione delle Super Spie. Gli stessi decideranno di unirsi alla truppa diventando delle spie. Il ruolo dei genitori fu affidato ad Antonio Banderas e Carla Gugino.



Spy Kids ha incassato in tutto il mondo 147 milioni di dollari.