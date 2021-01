Carey Mulligan reciterà nel progetto Fingernails

News





27/01/2021 |

Carey Mulligan sarà la protagonista del progetto intitolato Fingernails, opera che sarà diretta dal greco Christos Nikou, regista acclamato per Apples. Il film sarà prodotto dalla due volte Premio Oscar Cate Blanchett.



La Mulligan interpreterà Anna, una donna che sospetta che la relazione con il suo compagno non sia così reale come possa sembrare. Per cambiare la situazione deciderà, in modo del tutto segreto, di lavorare all’interno di un misterioso istituto che studia la presenza del romanticismo nelle coppie in crisi. Parlando del cast, al momento quello dell'attrice è l'unico nome annunciato.



Nikou ha scritto la sceneggiatura con Stavros Raptis e Sam Steiner. Il regista ha commentato così il progetto: “Fingernails esplora il mondo dell’amore in un’epoca in cui innamorarsi sembra semplice ma dove il romanticismo resta un elemento incerto. Siamo elettrizzati dall’idea di lavorare con Carey Mulligan, è un’attrice dal talento enorme”.