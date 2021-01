Malignant: annunciata la data duscita del nuovo film di James Wan

News





27/01/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha annunciato che Malignant, nuova opera di James Wan, debutterà nelle sale il prossimo 10 settembre. La pellicola, oltre a debuttare nelle sale, come ormai stabilito dalla Warner, farà capolino anche sulla piattaforma streaming HBO Max. Lo studio, via Twitter, ha rilasciato anche una particolare immagine: un guanto ed un pugnale. Allo stesso tempo non sono stati forniti dettagli circa la trama.



Wan ha curato a tutto tondo il progetto ed ha scritto la sceneggiatura con Ingrid Bisu,



Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale. Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



Qui sotto potete vedere da vicino la prima immagine ufficiale del progetto.