Luke Evans reciterà nel Pinocchio di Robert Zemeckis

27/01/2021

Si allarga ancora di più il cast di Pinocchio, il film di Robert Zemeckis. All'interno della pellicola ritroveremo anche Luke Evans, scritturato per interpretare il Cocchiere. L'attore reciterà accanto al Premio Oscar Tom Hanks che nell'opera vestirà i panni di Geppetto.



Pinocchio fa parte dell'universo animato che la Disney ha deciso di mettere in piedi da diverso tempo ed arriverà dopo altri film di successo quali Aladdin, La Bella e la Bestia Il Re Leone. Se Hanks entrerà a far parte del film sarà la quarta collaborazione con Zemeckis: i due hanno lavorato insieme in Forrest Gump, Cast Away e Polar Express.



Zemeckis scriverà anche la sceneggiatura con Chris Weitz, con la produzione del film che dovrebbe partire entro la fine dell'anno.



Luke Evans ha recitato ultimamente in diverse serie tv quali Nine Perfect Strangers, attualmente in post-produzione, The Angel of Darkness e Crossing Swords. Inoltre già nel 2017 ha recitato in un altro classico Disney: La Bella e la Bestia, dove ha interpretato Gaston.