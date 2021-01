Valentine - The Dark Avenger: online il trailer italiano

News





La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Valentine - The Dark Avenger, action movie che dal prossimo marzo sarà disponibile a partire dal prossimo marzo in DVD, Blu-ray e Digital.

La pellicola è diretta da Ubay Fox e Agus Pestol ed ha un cast che comprende Estelle Linden, Arie Dagienkz e Matthew Settle.

Sinossi di Valentine - The Dark Avenger:

Srimaya lavora come cameriera in un caffè, ma sogna di mollare tutto per diventare un’attrice. Ancora non sa, però, che la sua città, da tempo afflitta da crimini e violenze, ha bisogno di lei! L’incontro casuale con un regista e il suo assistente segna la svolta della sua vita, rendendola non solo un’attrice, ma, soprattutto, Valentine, l’eroina mascherata che la città stava aspettando da tempo. La ragazza viene catapultata, così, in un‘avventura elettrizzante in cui combatte la violenza tra le strade. Ma questo è solo l’inizio perché un sinistro criminale mascherato sta per uscire dall’ombra…Valentine sarà pronta a combatterlo?