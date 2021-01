Spencer: la prima foto di Kristen Stewart nella parte di Lady Diana

News





28/01/2021 |

E' stata rilasciata la prima immagine di Kristen Stewart nei panni di Diana. L'attrice, infatti, interpreta l'indimenticabile principessa all'interno della pellicola Spencer del regista cileno Pablo Larraín.



Il film in questione andrà a raccontare una parte della vita della principessa, scomparsa nell'agosto del 1997. In particolare la storia si concentrerà su un week-end trascorso nella tenuta di Sandringham durante le vacanze di Natale, quando Lady Diana iniziò ad accorgersi che il matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando. La sceneggiatura del film è stata scritta da Steven Knight. Le riprese della pellicola sono in corso.



Larrain è anche il produttore con Juan de Dios, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster.



Intanto arrivano delle novità circa il cast: all'interno della pellicola recitano anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.