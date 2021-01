Alton Mason reciterà in Elvis di Baz Luhrmann

News





28/01/2021 |

Un altro attore è entrato a far parte di Elvis, il musical drama diretto da Baz Luhrmann. Stiamo parlando di Alton Mason che è stato scritturato per interpretare Little Richard. Il film racconterà la vita di Elvis Presley e del suo particolare rapporto con il suo manager, il Colonnello Parker. Nella parte del grande artista troveremo Austin Butler che sarà affiancato dal Premio Oscar Tom Hanks (nella parte del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis). Il cast comprende anche Luke Bracey che vestirà i panni di Jerry Schilling, compagno di football del giovane Elvis e successivamente persona di riferimento per l'intera carriera dell'artista.



Inoltre il cast è completato anche dalle presenze di Richard Roxburgh, Helen Thomson, David Wenham e Dacre Montgomery: Roxburgh indosserà i panni del papà di Elvis, Vernon Presley, sostituendo di fatto Rufus Sewell, uscito dal progetto dopo la cancellazione della produzione a causa della pandemia Covid-10. Anche Helen Thomson ha ricevuto una parte importante: l'attrice sarà la mamma di Elvis, Gladys Presley, e prenderà il posto di Maggie Gyellenhaal, impegnata in altri progetti.



Le riprese della pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, sono attualmente in corso. Luhrmann ha scritto anche la sceneggiatura con Sam Bromell.