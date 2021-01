The Flash: ad aprile partiranno le riprese del film

News

28/01/2021 |

Se nel mese di marzo i Leavesden Studios di Londra saluteranno la crew di The Batman, ad aprile saranno invece pronti a spalancare le porte alla truppa di un altro cinecomic: The Flash. Screen Daily ha infatti annunciato che il 26 aprile partiranno ufficialmente le riprese del film del regista Andy Muschietti. Il portale spiega che gran parte della crew sarà composta da persone del posto mentre Muschietti e sua sorella e produttrice Barbara sono già nel Regno Unito.



In The Flash reciteranno anche Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Gli attori hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.

La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da, arriverà nelle sale soltanto nel 2022.