Am I Ok?, Dakota Johnson sarà la protagonista del film

29/01/2021

Dakota Johnson è stata ingaggiata per recitare come protagonista all’interno di Am I Ok?, nuova pellicola dei registi Tig Notaro e Stephanie Allynne, finanziata dalla Picturestart di Erik Feig. La Johnson reciterà accanto a Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Whitmer Thomas, Molly Gordon, June Diane Raphael, Notaro e Sean Hayes.

La storia del film racconta di due migliori amiche, Lucy e Jane, convinte entrambe di conoscere tutto quello che c’è da conoscere l’una dell’altra. Quando però Jane deciderà di lasciare Los Angeles per raggiungere Londra, in vista di un lavoro, Lucy le rivelerà un vecchio e particolare segreto che getterà il loro rapporto nel caos.

La sceneggiatura è stata scritta da Lauren Pomerantz. Le riprese del film partiranno il 1° febbraio a Los Angeles.



La Johnson ha completato da poco le riprese di The Last Daughter, opera prima di Maggie Gyllenhaal.