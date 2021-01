Bones & All: Timothée Chalamet e Taylor Russell in trattative per recitare nel film di Luca Guadagnino

News





29/01/2021 |

Timothée Chalamet e Taylor Russell sono entrati in trattative per recitare all’interno di Bones & All, la nuova pellicola di Luca Guadagnino. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Dave Kajganich, è descritto come una storia d’amore a tinte horror. Chalamet e Russell, se le trattative dovessero andare a buon fine, interpreteranno i protagonisti. Ad oggi la trama non è stata ancora rilasciata.



Per Chalamet e Guadagnino si tratta di un tentativo di reunion dopo Chiamami col tuo nome.



Guadagnino ha lavorato ultimamente alla serie We Are Who We Are mentre nel 2018 ha portato nelle sale Suspiria. Chalamet è impegnato in queste settimane con le riprese di Don’t Look Up.