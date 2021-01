Baby Driver - Il Genio della Fuga avrà un sequel, parola di Edgar Wright

News





29/01/2021 |

Uscita nel 2017, Baby Driver - Il Genio della Fuga è la pellicola di Edgar Wright che ha incassato 226 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha visto protagonista Ansel Elgort, nella parte di un giovane pilota che si ritroverà implicato in questioni criminali. E a distanza di quattro anni dalla sua uscita, Wright ha svelato che presto entrerà in lavorazione il sequel. Durante un’intervista a Variety, il regista ha spiegato che la sceneggiatura è stata già scritta, senza aggiungere però ulteriori dettagli a riguardo.



Non sappiamo dunque se il cast originale tornerà per questo secondo capitolo. Oltre ad Elgort hanno recitato nell'opera il Premio Oscar Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Jon Bernthal, Kevin Spacey ed Eiza Gonzalez.



Sinossi di Baby Driver - Il Genio della Fuga:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.